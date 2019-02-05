Череповецкая «Северсталь» одержала самую крупную победу в этом сезоне КХЛ

05.02.2019 [Спорт]

В понедельник хоккеисты череповецкой «Северстали», которые потеряли шансы на попадание в плей-офф, принимали хабаровский «Амур», который также уже не сможет бороться за Кубок Гаранина.

Счёт долгое время держался 1:0, но в заключительной двадцатиминутке череповчане четыре раза поразили ворота соперника, одержав самую крупную победу в этом сезоне - 5:0. Дублем отметился Иван Захарчук, по одной шайбе забросили Вадим Кудако, который открыл счёт в этом матче, Юрий Трубачев и Картер Эштон.

Континентальная хоккейная лига берет паузу на игры сборной, а следующий матч череповчане проведут 11 февраля в гостях против питерского СКА.

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде девушка выпала из окна десятого этажа
Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги
Бывшие топ-менеджеры «МРСК Северо-Запада» получали многомиллионные откаты от вологодских компаний
В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана
Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
Прокурор Вологодской области о покупке мусорных баков: «Придется договариваться»
Перевозчик увез от дома на Карла Маркса, 123 в Вологде мусорные баки: жильцы обратились в прокуратуру
В Вологодской области расследуется уголовное дело по поводу законно полученной субсидии
Скончался экс-начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Владимир Сипягов
05.02.2019 [БлогоVO]

Приказано: выжать!

1541
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце в момент передачи товара покупателю задержали наркоторговца
Прокуратура помешала властям Чагодощенского района потратить 4 млн рублей на мусорные баки
Череповецкая «Северсталь» одержала самую крупную победу в этом сезоне КХЛ
Четыре класса в школах Вологды переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ
В Череповце вынесли приговор похитителям, дважды обворовавшим одну и ту же квартиру
В Вологде открылась выставка книг «Эхо Афганской войны»
В Соколе вынесли приговор женщине, убившей безработного пьющего мужа
 
31.01.2019 [Общество]

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги

9219
0
05.02.2019 [БлогоVO]

А вы не боитесь вести в этот садик ребенка?

422
0
05.02.2019 [Обзор Прессы]

Череповецкий предприниматель Илья Никулин оказался на скамье подсудимых

174
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика