Череповецкая «Северсталь» одержала самую крупную победу в этом сезоне КХЛ

В понедельник хоккеисты череповецкой «Северстали», которые потеряли шансы на попадание в плей-офф, принимали хабаровский «Амур», который также уже не сможет бороться за Кубок Гаранина.

Счёт долгое время держался 1:0, но в заключительной двадцатиминутке череповчане четыре раза поразили ворота соперника, одержав самую крупную победу в этом сезоне - 5:0. Дублем отметился Иван Захарчук, по одной шайбе забросили Вадим Кудако, который открыл счёт в этом матче, Юрий Трубачев и Картер Эштон.

Континентальная хоккейная лига берет паузу на игры сборной, а следующий матч череповчане проведут 11 февраля в гостях против питерского СКА.