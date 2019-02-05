Череповецкая «Северсталь» одержала самую крупную победу в этом сезоне КХЛ
05.02.2019 [Спорт]
В понедельник хоккеисты череповецкой «Северстали», которые потеряли шансы на попадание в плей-офф, принимали хабаровский «Амур», который также уже не сможет бороться за Кубок Гаранина.
Счёт долгое время держался 1:0, но в заключительной двадцатиминутке череповчане четыре раза поразили ворота соперника, одержав самую крупную победу в этом сезоне - 5:0. Дублем отметился Иван Захарчук, по одной шайбе забросили Вадим Кудако, который открыл счёт в этом матче, Юрий Трубачев и Картер Эштон.
Континентальная хоккейная лига берет паузу на игры сборной, а следующий матч череповчане проведут 11 февраля в гостях против питерского СКА.