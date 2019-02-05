В Череповце вынесли приговор похитителям, дважды обворовавшим одну и ту же квартиру

05.02.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли обвинительный приговор двум жителям, которые дважды обворовали одну и ту же квартиру. Примечательно, что в квартире установлена сигнализация, но в первый раз охранники не смогли задержать воров.    

Сообщается, что в сентябре 2018 года Ф. нашел барсетку со связкой ключей и паспортом, где был указан адрес регистрации. Со слов Ф., изначально он и К. якобы пришли туда, чтобы вернуть барсетку за вознаграждение. Дверь никто не открыл, и пришедшие решили совершить кражу, поскольку нуждались в деньгах для приобретения спиртного. К слову, им повезло - в квартире как раз было дорогой алкоголь.

- Несмотря на срабатывание сигнализации при открытии дверей, воры продолжили реализацию плана, взяв из квартиры дорогие часы и спиртные напитки. Сотрудники охранного агентства не успели задержать похитителей. Через 3 часа Ф.и К., вдохновленные успехом, вновь открыли ту же квартиру, собрали с целью хищения женскую одежду из шкафа, продукты питания, - сообщает прокуратура Череповца.

На этот раз сотрудники охраны оказались расторопнее, задержав одного воров с дорожной сумкой, где находилось похищенное имущество. Второму вору опять удалось скрыться. К. признался в совершении кражи и сообщил сведения о подельнике, который вскоре был задержан.    

Ранее судимому Ф. назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, несудимый К. получил условный срок.

        

Тэги: пьянство, кража, курьезы

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