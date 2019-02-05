В Вологде открылась выставка книг «Эхо Афганской войны»

05.02.2019 [Общество]

В Вологодской областной библиотеке открылась выставка «Эхо Афганской войны», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

На ней представлены свыше 120 различных изданий, среди которых историко-документальная и мемуарная литература, публицистика и периодика тех лет, художественная литература.

В частности, там можно найти книги о вологжанах, воевавших в Афганистане. Кроме того, там можно найти воспоминания военачальников, участников боевых действий в Афганистане - Бориса Громова, Александра Ляховского, Валентина Варенникова, а также очерки и рассказы журналистов, очевидцев военных событий - Александра Проханова, Артема Боровика, Андрея Дышева, Александра Карелина.

Основные разделы выставки - «Афганская война. Осмысление прошлого», «Афганская война в художественной литературе и публицистике», «Афганская война на страницах периодики», «Вологжане - воины-интернационалисты.

Экспозиция будет работать до 27 февраля в зале №13. Вход свободный. 16+

 

Тэги: Афганская война, Вологодская областная библиотека, выставка

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