Учеников Огарковской школы будут готовить к поступлению в экономические и аграрные вузы

Учеников Огарковской школы в Вологодском районе будут готовить к экономическим и аграрным вузам. Как сообщает районная администрация, эта работа будет проводиться в рамках проекта «Школа агробизнес-образования имени М.Г. Лобытова».

В декабре Огарковская школа первая из сельских школ Вологодской области получила с этим проектом статус федеральной инновационной площадки. Этот проект был разработан для профориентации учащихся на специальности, актуальные для Вологодской области. В нем примут участие все ученики школы – более 370 человек.

- Дополнительное образование агроэкономической направленности даст школьникам основы финансовой грамотности, бизнес-планирования, познакомит с современными технологиями в сельском хозяйстве. Ребят ждут встречи с сельхозпроизводителями, деловые игры, тематические лагерные смены, экскурсии. У нас очень ответственная задача – в течение четырех лет сформировать и опробовать новые образовательные программы, а затем предложить этот опыт сельским школам России, - рассказал глава Вологодского района Сергей Жестянников.

В числе партнеров проекта – ВГМХА им. Н.В.Верещагина, на базе которой планируется научно-исследовательская работа со школьниками, Вологодский государственный университет, детские сады, профессиональные колледжи и предприятия агропромышленного комплекса.