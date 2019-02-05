Списки детей, зачисленных в первые классы в Вологде, опубликуют к середине февраля

05.02.2019 [Общество]

Списки детей, зачисленных в первые классы школ в Вологде, планируют подготовить к середине февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подача заявлений началась в конце января. Большинство родителей проходили эту процедуру через сайт госуслуг. После приема заявлений в течение семи дней руководство учреждений по закону оформляет приказы о зачислении.

Далее управление образования будет выявлять дублирующие заявления. Каждый год их бывает не меньше ста, поскольку родители подают документы как в школы по месту жительства, так и в общегородские учебные заведения. В частности, позже, чем в городских школах, начинается набор в Вологодском многопрофильном лицее.

Изначально в городских школах планировалось открыть 154 первых класса, но, судя по количеству заявлений, придется открывать дополнительные.

- Все списки пройдут процедуру сверки. Наша задача - исключить дублирование и сформировать окончательные списки о зачислении. Для этого мы будем работать с родителями, высвобождающиеся места займут следующие по очереди заявители. Родителям беспокоиться не нужно, мы работаем с каждый учреждением индивидуально, стимулируем открытие дополнительных классов при необходимости. На данный момент пять школ города уже заявили о такой потребности. Примерно в начале марта станет окончательно понятно, где и сколько дополнительных классов нужно открыть. Не зачисленным не останется ни один ребенок, - сказала начальник управления образования администрации города Ирина Гуляева.

Напомним, по закону прием заявлений в первые классы продлится до 30 июня. С 1 июля начнется прием заявлений для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Он продлится, пока есть свободные места, но завершится не позднее 5 сентября текущего года.

Тэги: первые классы, зачисление

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