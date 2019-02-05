Житель Череповецкого района убил собутыльника, упаковал тело в мешок и хотел спрятать, но уснул

05.02.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе вынесли приговор жителю деревни Починок. Пьяный 55-летний мужчина убил собутыльника, упаковал тело в мешок и хотел спрятать, но не смог - уснул.

Трагедия произошла 23 сентября 2018 года: следователям поступило сообщение об обнаружении тела 58-летнего мужчины в одном из домов деревни. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили, что тело погибшего со следами колото-резаных ранений упаковано в полиэтиленовый мешок.

- С места происшествия изъят нож, явившийся, как позднее подтвердили следователям эксперты, орудием преступления, а также окровавленная тряпка, которой подозреваемый вытер кровь с рук после совершенного убийства. По обстановке в квартире следователи предположили, что погибший выпивал в компании 55-летнего хозяина дома, который по подозрению в совершении преступления был незамедлительно задержан, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело обнаружил односельчанин погибшего. Он рассказал полицейским, что в тот день убитый и подозреваемый распивали алкоголь у него дома. 58-летний гость, ушедший проводить 55-летнего односельчанина до дома, ночью не вернулся. Тот, кого провожали, пошел искать мужчину. Обнаружив, что дверь дома соседа по деревне, с которым его гость ушел, закрыта изнутри, и ему никто не открывает, он забеспокоился.

После этого мужчина через окно проник в жилище, где обнаружил спящего 55-летнего хозяина дома и мешок на полу, по очертаниям похожий на человеческое тело. Надорвав полиэтилен, он убедился, что это тело 58-летнего знакомого, которого он искал, о чем сообщил в полицию.

- По версии следствия, накануне мужчины продолжили застолье у подсудимого в доме и в ходе ссоры хозяин жилища нанес восемь ударов ножом потерпевшему. После этого подсудимый упаковал тело убитого в мешок, приготовившись, по одной из версий, его сокрыть, но уснул и был разбужен уже прибывшими полицейскими, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В ходе следствия арестованный мужчина так и не смог прояснить причин произошедшего конфликта, ссылаясь на состояние опьянения.

За убийство 58-летнего сельчанина приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: пьянство, убийство

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