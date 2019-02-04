Житель Вологды вылил на отчима алкоголь и поджег: мужчина умер

В Вологде 36-летнего мужчину арестовали по подозрению в жестоком убийстве отчима: он вылил на мужчину недопитый им алкоголь и поджег.

50-летний вологжанин скончался в больнице от полученных ожогов 30 января. Сам пожар произошел в квартире на улице Сергея Преминина днем 21 января.

- По версии следствия, днем 21.01.2019 36-летний вологжанин в квартире дома на улице Сергея Преминина в г. Вологде из личной неприязни к своему отчиму, вылил на мужчину спиртосодержащую жидкость, после чего поджег его. Потерпевший сам вызвал бригаду скорой медицинской помощи и был доставлен в больницу с ожогами грудной клетки, живота и плеч 2-3 степени, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стали дыхательная недостаточность, интоксикация, двухсторонняя пневмония и термические ожоги площадью около 20% поверхности тела.

Пасынок погибшего мужчины был заключен под стражу. На допросе он рассказал, что смерти отчиму не желал, хотел лишь проучить его таким образом, поскольку потерпевший злоупотреблял спиртным, что ему очень не нравилось.

- Обнаружив в очередной раз отчима опьяневшим, он воспользовался остатками недопитого им спиртного, при этом сам не ожидал, что возгорание будет столь сильным и быстрым, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью общеопасным способом).