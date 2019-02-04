Поисковики ищут родственников солдата ВОВ Кирилла Горбачева из Бабаевского района

Историко-поисковое объединение "Неизвестный солдат" ищет родственников солдата Кирилла Горбачева, призванного на войну из деревни Поздняково Борисово-Судского района. Это территория современного Бабаевского района

- В июле 2017 года найдены боевые награды и комсомольский билет ефрейтора Горбачёва Кирилла Петровича, разведчика 1046-го СП, 289-й СД, уроженца Вологодской обл., Борисово-Судского р-на, д. Поздняково. Год рождения солдата - 1924г. Запрос на поиск родственников местным Вологодским властям сделан, но результат нулевой,- написано в группе поискового объединения.

Позже поисковики выяснили, что у солдата было три сестры - Мария, Валентина и Ольга: