В Вологде откроется выставка книг, подаренных областной библиотеке известными писателями

В Вологде 7 февраля откроется выставка, посвященная 100-летию областной библиотеки имени Ивана Бабушкина. В экспозиции - архивные документы, фотографии, редкие книги и издания, подаренные библиотеке разными писателями.

- На выставке можно будет увидеть историю центральной Вологодской библиотеки в документах, первые из которых датируются 1918 годом. Фотографии помогут воссоздать историю в лицах, вспомнить встречи и события, многочисленные перемены, которые произошли за 100 лет работы библиотеки. И, конечно, главное богатство учреждения – книги - расскажут о том, как формировался этот уникальный фонд, - сообщает пресс-служба библиотеки.

Посетители выставки также увидят книгу, которая была зарегистрирована в фонде под №1, полистают краеведческие редкости: издание 1782 года А. А. Засецкого «Исторические и топографические известия по древности о России; и частно о городе Вологде и его уезде …».

На выставке будут экспонироваться издания, подаренные в разные годы библиотеке известными писателями: Евгением Евтушенко, Валентином Распутиным, Александром Солженицыным, Алексеем Ганиным, Александром Яшиным, Николаем Рубцовым, Василием Беловым, Ольгой Фокиной и многими другими.

В экспозицию также вошли книги, получившие вторую жизнь, - это издания, отреставрированные в последние годы и литература, находившаяся на специальном хранении до 1980-х годов.

Выставка «Книга и библиотека. Век прошлый… День сегодняшний» будет работать до 11 марта в зале №12 ул. Марии Ульяновой,1. Вход свободный.