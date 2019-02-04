В Вологодской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

Пятитысячные купюры - самые популярные у фальшивомонетчиков в Вологодской области, сообщает пресс-служба вологодского отделения Центробанка.

Всего в 2018 году на территории региона учреждениями икоммерческими банками было выявлено 139 поддельных банкнот Банка России.

- Среди выявленных подделок традиционно лидируют банкноты номиналом 5000 рублей. За 2018 год их обнаружено 96 штук или 69 % от общего числафальшивых рублевых банкнот. На втором месте – поддельные купюрыноминалом 1 000 рублей: их выявили 39 штук, что составляет 28 % от общегочисла поддельных денежных знаков. Также в 2018 году фальсифицировали100 и 500 рублей - по две штуки каждого номинала, - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что купюры небольшого номинала не пользуются популярностью уфальшивомонетчиков, и это объяснимо: их производство стоит дороже, чемноминал.

Поддельных денежных знаков иностранных государств на территорииВологодской области в 2018 году выявлено не было.

Всего в стране за 2018 год обнаружено 38 504 поддельных денежных знаковБанка России, в том числе 14,2% от общего числа подделок пришлось наСеверо-Западный федеральный округ.