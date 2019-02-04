В Вологодской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

04.02.2019 [Общество]

Пятитысячные купюры - самые популярные у фальшивомонетчиков в Вологодской области, сообщает пресс-служба вологодского отделения Центробанка.

Всего в 2018 году на территории региона учреждениями икоммерческими банками было выявлено 139 поддельных банкнот Банка России.

- Среди выявленных подделок традиционно лидируют банкноты номиналом 5000 рублей. За 2018 год их обнаружено 96 штук или 69 % от общего числафальшивых рублевых банкнот. На втором месте – поддельные купюрыноминалом 1 000 рублей: их выявили 39 штук, что составляет 28 % от общегочисла поддельных денежных знаков. Также в 2018 году фальсифицировали100 и 500 рублей - по две штуки каждого номинала, - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что купюры небольшого номинала не пользуются популярностью уфальшивомонетчиков, и это объяснимо: их производство стоит дороже, чемноминал.

Поддельных денежных знаков иностранных государств на территорииВологодской области в 2018 году выявлено не было.

Всего в стране за 2018 год обнаружено 38 504 поддельных денежных знаковБанка России, в том числе 14,2% от общего числа подделок пришлось наСеверо-Западный федеральный округ.

Тэги: поддельные купюры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде девушка выпала из окна десятого этажа
Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги
Бывшие топ-менеджеры «МРСК Северо-Запада» получали многомиллионные откаты от вологодских компаний
В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана
Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
Прокурор Вологодской области о покупке мусорных баков: «Придется договариваться»
Перевозчик увез от дома на Карла Маркса, 123 в Вологде мусорные баки: жильцы обратились в прокуратуру
В Вологодской области расследуется уголовное дело по поводу законно полученной субсидии
Скончался экс-начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Владимир Сипягов
04.02.2019 [Общество]

"Где же столько мусора-то взять в день?": в Вологде прошел митинг против повышения "мусорного" тарифа

3407
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Исследование Newsvo: вологжане накапливают за день около 2 литров мусора
Житель Вологды вылил на отчима алкоголь и поджег: мужчина умер
Поисковики ищут родственников солдата ВОВ Кирилла Горбачева из Бабаевского района
В Вологде откроется выставка книг, подаренных областной библиотеке известными писателями
Клиника Вита: Вылечить варикоз ног без госпитализации в стационар за один день возможно!
В Вологодской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Череповецкие следователи проверяют факты из странной истории о девушке-сироте
 
31.01.2019 [Общество]

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги

8841
0
04.02.2019 [БлогоVO]

Эхинококкоз

428
0
04.02.2019 [Обзор Прессы]

Череповецкая сирота попала в беду в Ярославле

379
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика