25-летний пьяный монтажник в Тотемском районе скончался на улице от переохлаждения

В Тотемском районе выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины.

По данным следствия, 25-летний молодой человек работал монтажником на строительстве системы магистрального газопровода и проживал в поселке Юбилейный. В субботу вечером, 2 февраля, он с коллегами отдыхал в кафе и, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, остался ночевать у приятеля. Приятель, проснувшись утром в воскресенье, увидел, что коллеги нет, и предположил, что тот ушел домой. При этом ушедший надел только обувь, верхняя одежда осталась в квартире.

В воскресенье около 8 часов утра мужчину без признаков жизни нашли на обочине дороги на окраине поселка возвращавшиеся со смены работники.

При осмотре места происшествия и тела погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. По одной из версий, он скончался от переохлаждения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти, сообщает региональное следственное управление.