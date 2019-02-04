39 дворов обещают отремонтировать в Вологде в 2019 году

04.02.2019 [Общество]

В Вологде утвердили список дворов, которые будут отремонтированы в 2019 году в рамках реализации проекта «Городская среда». Это 39 дворовых территорий в разных районах, сообщает пресс-служба городской администрации (список см. в галерее под новостью).

Из федерального, областного и городского бюджетов на проведение ремонтов дворов будет выделено почти 204 млн рублей. Еще около 50 млн рублей в этом году Вологде выделят на ремонт общественных пространств.

«В соответствии с предполагаемым первоначально финансированием планировалось обновить 27 дворовых территорий. Но поскольку сейчас выделены дополнительные средства в размере 78,6 млн рублей, то существует возможность отремонтировать 39 дворовых территорий. Список дворов составлен с учетом ранее сформированного рейтинга, где учтены количество баллов, набранных дворовыми территориями, и комплексный подход в ремонте дворов», - пояснил и. о. начальника департамента городского хозяйства администрации города Вологды Андрей Макаровский.

Во дворах, которые вошли в программу на 2019 год, проводятся встречи с жителями - с ними обсуждаются и актуализируются проекты ремонтов, при необходимости в них вносятся коррективы.

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