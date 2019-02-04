Ученый ВоГУ выиграл грант на изучение генофонда вологодских коров

04.02.2019 [Общество]

Директор Центра коллективного пользования научным оборудованием Вологодского госуниверситета Дмитрий Кривошеев выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение генофонда вологодских коров.

Работа будет посвящена исследованию современного генофонда черно-пестрой, ярославской и холмогорской пород коров и сохранению уникального генетического разнообразия крупного рогатого скота Вологодской области.

До первой четверти XVIII века завоз скота в Россию из других государств не проводился. Ввоз различных пород из европейских стран начался с середины XVIII века. С последней четверти XX столетия развитие животноводства во всем мире, включая и Россию, концентрировалось на использовании ограниченного числа пород, сообщает пресс-служба ВоГУ.

«Такая политика поставила местные породы  под угрозу исчезновения. Животный мир может потерять целый ряд уникальных разновидностей генов,  ценных признаков и свойств пород коров, включая состав молока, устойчивость к заболеваниям, хорошие адаптационные способности к природно-климатических условиям конкретных регионов, - рассказал  Дмитрий Кривошеев. - Поэтому проведение генетических исследований с применением современных методов (в том числе и ДНК-чипов) имеет большое значение для определения чистокровных пород коров Вологодской области. Это позволит расширить понимание механизмов формирования современного генетического разнообразия крупного рогатого скота, как на территории Вологодской области, так и на всем Северо-Западе России».

Результаты исследования могут стать научной основой для разработки программ сохранения генофонда пород коров Вологодской области, а также их дальнейшего генетического совершенствования, сообщает пресс-служба ВоГУ.

На сайте Российского фонда фундаментальных исследований написано, что суммы грантов составляют от 700 тысяч до миллиона рублей.

Тэги: коровы, гранты, ВоГУ

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