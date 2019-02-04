Ученый ВоГУ выиграл грант на изучение генофонда вологодских коров
Директор Центра коллективного пользования научным оборудованием Вологодского госуниверситета Дмитрий Кривошеев выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение генофонда вологодских коров.
Работа будет посвящена исследованию современного генофонда черно-пестрой, ярославской и холмогорской пород коров и сохранению уникального генетического разнообразия крупного рогатого скота Вологодской области.
До первой четверти XVIII века завоз скота в Россию из других государств не проводился. Ввоз различных пород из европейских стран начался с середины XVIII века. С последней четверти XX столетия развитие животноводства во всем мире, включая и Россию, концентрировалось на использовании ограниченного числа пород, сообщает пресс-служба ВоГУ.
«Такая политика поставила местные породы под угрозу исчезновения. Животный мир может потерять целый ряд уникальных разновидностей генов, ценных признаков и свойств пород коров, включая состав молока, устойчивость к заболеваниям, хорошие адаптационные способности к природно-климатических условиям конкретных регионов, - рассказал Дмитрий Кривошеев. - Поэтому проведение генетических исследований с применением современных методов (в том числе и ДНК-чипов) имеет большое значение для определения чистокровных пород коров Вологодской области. Это позволит расширить понимание механизмов формирования современного генетического разнообразия крупного рогатого скота, как на территории Вологодской области, так и на всем Северо-Западе России».
Результаты исследования могут стать научной основой для разработки программ сохранения генофонда пород коров Вологодской области, а также их дальнейшего генетического совершенствования, сообщает пресс-служба ВоГУ.
На сайте Российского фонда фундаментальных исследований написано, что суммы грантов составляют от 700 тысяч до миллиона рублей.