Череповецкая «Северсталь» потеряла шансы на выход в плей-офф

В воскресенье череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимала московский ЦСКА.

В первом периоде шайба трижды пересекала линию ворот вратаря череповецкого клуба Доминика Фурха, но в двух первых случаях гол не был защитан. Сначала тренерский штаб «Северстали» взял видеоповтор на предмет помехи вратарю, которая подтвердилась. Потом судьи посчитали, что еще один гол был забит высоко поднятой клюшкой, и тоже отменили его.

Во втором отрезке игры шайбы в ворота "Северстали" забили Сергей Калинин и Сергей Толчинский. А окончательный счёт матча в середине третьего периода установил Антон Слепышев - 0:4.

«Северсталь» после этого поражения лишилась шансов на попадание в плей-офф. До конца сезона команде предстоит сыграть ещё шесть матчей, четыре из которых дома. Главная цель для череповецкого клуба на остаток сезона - сохранить место в КХЛ. Для этого желательно обойти по очкам не только минское «Динамо» и «Слован», но и «Амур» с «Адмиралом», которые также являются кандидатами на вылет из лиги.

Следующий матч череповчане проведут 4 февраля против хабаровского «Амура», который тоже уже не сможет попасть в плей-офф.