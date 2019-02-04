Череповецкого полицейского, до смерти избившего пенсионера ножкой от табурета, приговорили к 8 годам колонии

04.02.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе экс-полицейского, который до смерти избил пенсионера ножкой от табурета, приговорили к 8 годам колонии, сообщает прокуратура Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла 4 сентября 2018 года в деревне Костенево. Подсудимый вместе с пенсионером распивали спиртное и поссорились.

- При совместном распитии спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый вооружился имевшейся в доме деревянной ножкой от сломанного табурета и нанес потерпевшему не менее 24 ударов по туловищу, конечностям и голове, от которых мужчина скончался, - сообщает прокуратура.

На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли орудие преступления, полицейский был задержан и заключен под стражу. На момент совершения преступления мужчина состоял в должности младшего инспектора (службы) группы управления нарядами отделения организации службы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Позже он был уволен из органов внутренних дел.

В итоге 43-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с обвиняемого в счет возмещения морального вреда взыскано по 500 000 рублей в пользу сестры и брата потерпевшего.

Тэги: полицейский, побои, пенсионер

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