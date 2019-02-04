80-летний мужчина погиб на пожаре в Кирилловском районе

04.02.2019 [Происшествия]

80-летний мужчина погиб во время пожара в деревне Коротецкая Кирилловского района. Трагедия произошла накануне днем.

Сигнал о возгорании в деревянном четырехквартирном доме на улице Ветеранов поступил на пульт «01» в 15.52. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, повредил внутреннюю и внешнюю отделку дома.

При разборе завалов на месте было обнаружено тело 80-летнего жителя дома. Причина пожара и сумма ущерба устанавливается.

Тэги: пожар, гибель человека

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