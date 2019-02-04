Нотариусов обязали бесплатно отправлять документы на регистрацию недвижимости в Росреестр

С 1 февраля в России введены новые нормы регистрации недвижимости через нотариусов. После проведения сделки они должны отправить в режиме онлайн документы на регистрацию в Росреестр. Для граждан эта услуга будет бесплатным бонусом.

- Если подача электронного пакета документов невозможна по независящим от нотариуса причинам, он будет обязан направить документы в Росреестр на бумажном носителе. Законом для этого предусмотрен двухдневный срок. Гражданам в любом случае не придется никуда ходить, и тем более не надо будет обращаться к каким-то посредникам, - пишет «Российская газета».

В прошлом году вступила в силу норма, которая обязывает граждан регистрировать ипотечные договоры, связанные с покупкой долевой собственности только через нотариуса. До 1 февраля 2019 года жители после регистрации сделки должны были самостоятельно обращаться в Росреестр или МФЦ для регистрации недвижимости или заказывать услуги посредников. Теперь это будут делать бесплатно нотариусы.

Аналогичная обязанность - бесплатно подавать документы в Росреестр – с 1 февраля возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.