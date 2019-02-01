Выставка памяти композитора Валерия Гаврилина откроется в литературном музее Вологды 7 февраля

Выставка «Музыка – жизнь моя…» памяти композитора Валерия Гаврилина откроется в музее «Литература. Искусство. Век XX» 7 февраля.

«Вологда – это родина, которая меня взрастила с младенчества…», – отзывался о годах, прожитых в Вологодской области, сам Валерий Гаврилин. Картины природы, боль военных лет, время, проведённое в детском доме под Вологдой – всё нашло отражение в его творчестве. Многие впечатления детства проявились в его сочинениях, таких как «Перезвоны», «Военные письма», песнях «Мама», «Два брата», «Я отсюда родом-племенем»

- На выставке будут представлены главные символы воспоминаний Валерия Гаврилина – предметы, которые связаны с его жизнью и музыкальным творчеством. Погрузиться в инсталляцию помогут фрагменты произведений композитора, а также отрывки из его воспоминаний, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

В этот вечер в музее прозвучат песни Валерия Гаврилина в исполнении заслуженной артистки РФ Татьяны Плисс (сопрано) и Светланы Никитиной (партия фортепиано). Фортепианные произведения исполнят студенты музыкального отделения Вологодского государственного университета.

Вход на открытие – свободный. Начало в 18 часов.