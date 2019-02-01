В колонию в Устюжне пытались незаконно пронести телефоны и десять колод карт

Игральные карты, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним изъяли сотрудники ИК №20 в Устюжне во время досмотра автомобиля, въезжающего на территорию колонии.

- Запрещенные предметы – два телефона, восемь зарядных устройств, гарнитура, 10 колод игральных карт – были спрятаны ухищренным способом в салоне легкового автомобиля. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Злоумышленникам грозит административная ответственность за попытку пронести в колонию запрещенные предметы.