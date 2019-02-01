В библиотеке имени Верещагина в Череповце откроется выставка макетов старинных деревянных церквей

01.02.2019 [Культура]

В библиотеке имени Верещагина откроется выставка макетов деревянных церквей Валентина Поклада. Экспозиция "Наследие русских зодчих" начнет работать 1 февраля в 17 часов на третьем этаже библиотеки.

В экспозицию войдут 16 моделей церквей XV-XVIII веков. Как сообщают организаторы, семь из них будут представлены впервые. Их прототипы находились на территории восьми регионов современной России. Напомним, что в коллекции мастера Валентна Поклада более 50 церквей.

Выставка будет работать до конца мая, посетить ее можно бесплатно.

 

Тэги: хобби, церкви
Фото: cherinfo.ru

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