Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Вологде 9 февраля

01.02.2019 [Общество]

9 февраля в Вологде пройдет всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Профессиональных спортсменов и любителей будут ждать на двух площадках - стадионе «Локомотив» и в селе Молочное. Всего будет подготовлено семь дистанций от 400 м до 10 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Дети дошкольного возраста пробегут 400 метров. Лыжню в 5 км преодолеют юноши и девушки 2001 г. р. и младше. Женщин и мужчин 2000 г. р. и старше ждут на дистанции в 10 км. Кроме того, для всех желающих подготовлена трасса в 2019 метров. Также в Молочном для лыжников будут предусмотрены дистанции в 1 и 3 км, - говорится в сообщении.

Регистрация на «Лыжню России» стартует 4 февраля. Заявку можно подать с 13.00 до 18.00 в фойе первого этажа на ул. Козленской, 6, в течение всей недели.

Для допуска к соревнованиям необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача. Можно подать и коллективную заявку. В сам день гонки регистрация также возможна - прямо на стадионе «Локомотив» с 8.30 до 11.30.

В 2018 году на лыжню на стадионе «Локомотив» вышло порядка 3500 человек, в селе Молочное участие в забеге приняли около 300 любителей лыжного спорта.

Тэги: Лыжня России, Локомотив, Молочное

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