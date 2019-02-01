В Череповце одну из улиц назовут именем учителя Афанасия Потапова

01.02.2019 [Общество]
В Череповце одну из улиц назовут именем учителя Афанасия Потапова

Одну из улиц Череповца назовут именем Афанасия Потапова. Согласно постановлению мэрии города, так будет называться улица, расположенная в Зашекснинском районе города Череповца от перекрестка улицы Монтклер с улицей Рыбинской до проектируемого Южного шоссе.

Афанасий Потапов известен многим жителям города как учитель и пионер-вожатый. Он скончался 11 ноября 2015 года на 69-м году жизни. С 1967 года он работал в школе №3 в разных должностях -старшим вожатым, учителем пения, истории, педагогом-психологом, заместителем директора школы по воспитательной работе.

- Очень талантливый человек. Для меня он яркое пятно, эпоха в моей жизни. С ним я долго общался, дома у него бывал. Школьники, выпускники — все стремились попасть к нему в гости, и его дом всегда был полон людей. Потом дети вырастали, но все равно поддерживали с ним связь. Думаю для всех, кто его знал, он был по-настоящему дорогим человеком, - поделился в 2015 году воспоминаниями с официальным сайтом мэрии Череповца бывший ученик Афанасия Потапова Павел Косолапков.

-Добрый, щедрый, настоящий друг. Поэт замечательный, композитор не менее замечательный, его песни знают многие. Уникальный был человек, - рассказала библиотекарь школы № 3 Любовь Баженова, работавшая с Афанасием Потаповым многие годы.

Тэги: улицы, учителя
Фото Андрея Кудряшова из группы vk.com/potapov_aa.

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