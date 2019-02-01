В Череповце одну из улиц назовут именем учителя Афанасия Потапова

Одну из улиц Череповца назовут именем Афанасия Потапова. Согласно постановлению мэрии города, так будет называться улица, расположенная в Зашекснинском районе города Череповца от перекрестка улицы Монтклер с улицей Рыбинской до проектируемого Южного шоссе.

Афанасий Потапов известен многим жителям города как учитель и пионер-вожатый. Он скончался 11 ноября 2015 года на 69-м году жизни. С 1967 года он работал в школе №3 в разных должностях -старшим вожатым, учителем пения, истории, педагогом-психологом, заместителем директора школы по воспитательной работе.