С жителя Устюженского района взыскивают долг по алиментам на чужого ребенка

В Устюженском районе приставы арестовали «Опель» у мужчины, который накопил долг по алиментам на чужого ребенка. Тест ДНК показал, что он не является отцом трехлетней девочки.

36-летний мужчина развелся с женой: суд постановил, что он должен выплачивать деньги на содержание трехлетней дочери и бывшей супруги. Позже тест ДНК показал, что устюжанин не является отцом ребенка, и он решил не платить алименты.

Как пояснили Newsvo в региональном управлении судебных приставов, чтобы официально снять с себя эту обязанность, мужчине нужно было обратиться в суд с результатами теста и добиться отмены решения о выплате алиментов. Однако мужчина этого не сделал, и поэтому его долг продолжает расти.