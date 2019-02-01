С жителя Устюженского района взыскивают долг по алиментам на чужого ребенка
В Устюженском районе приставы арестовали «Опель» у мужчины, который накопил долг по алиментам на чужого ребенка. Тест ДНК показал, что он не является отцом трехлетней девочки.
36-летний мужчина развелся с женой: суд постановил, что он должен выплачивать деньги на содержание трехлетней дочери и бывшей супруги. Позже тест ДНК показал, что устюжанин не является отцом ребенка, и он решил не платить алименты.
Как пояснили Newsvo в региональном управлении судебных приставов, чтобы официально снять с себя эту обязанность, мужчине нужно было обратиться в суд с результатами теста и добиться отмены решения о выплате алиментов. Однако мужчина этого не сделал, и поэтому его долг продолжает расти.
- Накопив задолженность на содержание девочки в размере 64 тыс. руб. и на содержание супруги в размере 138 тыс. руб., должник скрылся от судебных приставов, уехав в Санкт-Петербург. В ходе разыскных мероприятий работники ведомства обнаружили принадлежащий мужчине автомобиль марки «Opel Astra» и составили акт описи и ареста имущества. Кроме того, неплательщик ограничен в специальном праве на управление транспортным средством, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.