Вопрос о компенсации стоимости билетов на проезд для детей-инвалидов хотят поднять на федеральный уровень
Многие родители сталкиваются с проблемой компенсации билетов на проезд для детей-инвалидов. К месту лечения бесплатно предоставляются билеты на поезд. А вот ситуация с авиабилетами немного сложнее. Они компенсируются только в том случае, когда их стоимость ниже железнодорожных билетов.
Но это не всегда выгодно родителям детей. С этой проблемой вологжанка Елена обратилась в общественную приемную депутата Законодательного Собрания Вологодской области Антона Холодова.
Для дочери Елены предоставили путевку в санаторий, который находится в Калининграде. У девочки тяжелый диагноз – ДЦП. Для мамы и дочери поездка до Калининграда - длительное и трудное путешествие.
«Ситуация получается следующая: на ж/д транспорте ребенок (колясочник) вместе с бабушкой должны сначала доехать до Москвы в спецкупе... Затем переместиться каким-то образом на метро с Ярославского вокзала до Белорусского с коляской, ребенком и чемоданом. Ожидание до 8 часов на следующий поезд до Калининграда, проезд через 2 границы (Белоруссия, Литва), соответственно, необходим загранпаспорт и виза. Таможенные проверки, как правило, ночью. Путь составит более 20 часов... Добираться в итоге 2-е суток с огромными препятствиям. Проще отказаться от такой путевки, так как проезд нереален с таким ребенком. К слову сказать, что на сегодня уже нет мест в спецкупе для колясочников на данное направление...”, - написала Елена.
При этом перелет занял бы всего два часа. Но стоимость авиабилетов выше, чем железнодорожных. И это послужило отказом семье. Антон Холодов поднял вопрос на 30-ой сессии Законодательного Собрания Вологодской области.
«Сейчас норма закреплена Федеральным законом, и отказ в оплате билетов на самолёт вполне законен, - комментирует депутат ЗСО Антон Холодов, - Эта проблема меня очень зацепила, и я задал вопрос заместителю Губернатора нашей области Олегу Александровичу Васильеву на сессии ЗСО. Как совершенно справедливо сказал Олег Александрович, сейчас авиатранспорт становится все доступным. Поэтому он предложил - всем вместе взяться за этот вопрос и обратиться к федеральным властям, разработать поправки и выступить с инициативой изменить закон».