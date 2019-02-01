В Чагодощенском районе экс-директор предприятия ЖКХ подозревается в растрате

01.02.2019 [Общество]

В Чагодощенском районе возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия, которое предоставляет населению коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения. По данным Newsvo, речь идет о МУП «Универсал», которое было зарегистрировано 30 ноября 2017 года, его учредитель -  поселок Сазоново, то есть местные власти.

Судя по данным областной прокуратуры, деньги на предприятия начали пропадать почти сразу после его создания.

Как сообщает ведомство, в один из дней конца декабря 2017 года – начала января 2018 года, директор, действуя из личной заинтересованности в пользу третьих лиц, растратил 70 тысяч рублей предприятия.

- Кроме того, в указанный период директор приобрел на вверенные ему предприятием денежные средства строительные товары, которые впоследствии присвоил и распорядился по своему усмотрению, причинив предприятию ущерб на общую сумму более 42 тыс. рублей.

По результатам прокурорской проверки в отношении бывшего директора возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Тэги: растрата, ЖКХ

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