В Череповце задержаны двое молодых людей, поджигавших автомобили

01.02.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 20-летнего и 22-летнего поджигателей авто. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании «Субару» на улице Первомайской. 23-летняя хозяйка иномарки рассказала полицейским, что припарковала машину возле дома, а ночью сработала сигнализация. Выбежав на улицу, девушка увидела свою машину, объятую пламенем.

В итоге автомобиль 2008 года выпуска серьезно пострадал – огнем был поврежден моторный отсек, выгорела краска на передней части машины, оплавились колеса. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

- В ходе работы сотрудники уголовного розыска установили свидетелей происшествия, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, провели анализ совершенных ранее поджогов и вышли на след поджигателей. В дальнейшем сыщики при поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Вологодской области задержали молодых людей 20 и 22 лет. Обоих доставили в отдел полиции. Молодые люди сознались в содеянном и стали активно сотрудничать со следствием, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Череповца. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Тэги: поджог машины

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана
Сокольчанина приговорили к обязательным работам за секс с 15-летней девочкой
Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
Перевозчик увез от дома на Карла Маркса, 123 в Вологде мусорные баки: жильцы обратились в прокуратуру
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии
30.01.2019 [Общество]

В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана

6863
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце задержаны двое молодых людей, поджигавших автомобили
В Вологде похитили сейф с украшениями из ювелирного салона на улице Герцена
В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги
Вологжанин Михаил Молоков завоевал бронзу межрегиональных соревнований по настольному теннису
В Вологде утвердили 35 из 40 инициатив жителей по благоустройству города
Прокурор Вологодской области о покупке мусорных баков: «Придется договариваться»
В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов
 
31.01.2019 [Общество]

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги

3209
0
31.01.2019 [БлогоVO]

Кирилловское шоссе - побег

833
0
31.01.2019 [Обзор Прессы]

Региональный оператор по вывозу мусора рассказал череповчанам о перерасчетах

726
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика