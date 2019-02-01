В Череповце задержаны двое молодых людей, поджигавших автомобили

В Череповце полицейские задержали 20-летнего и 22-летнего поджигателей авто. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании «Субару» на улице Первомайской. 23-летняя хозяйка иномарки рассказала полицейским, что припарковала машину возле дома, а ночью сработала сигнализация. Выбежав на улицу, девушка увидела свою машину, объятую пламенем.

В итоге автомобиль 2008 года выпуска серьезно пострадал – огнем был поврежден моторный отсек, выгорела краска на передней части машины, оплавились колеса. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

- В ходе работы сотрудники уголовного розыска установили свидетелей происшествия, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, провели анализ совершенных ранее поджогов и вышли на след поджигателей. В дальнейшем сыщики при поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Вологодской области задержали молодых людей 20 и 22 лет. Обоих доставили в отдел полиции. Молодые люди сознались в содеянном и стали активно сотрудничать со следствием, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Череповца. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.