В Вологде похитили сейф с украшениями из ювелирного салона на улице Герцена

В Вологде полиция ищет злоумышленника, который ночью проник в помещения ювелирного салона на улице Герцена и похитил оттуда украшения. Об этом Newsvo рассказали в пресс-службе областного УМВД.

- В ночь с 29 на 30 января, в период с 19 часов и до открытия магазина в 9 часов утра неизвестное лицо путем отжатия решетки в ночное время проникло в магазин и похитило украшения. Пропажу сотрудники салона обнаружили утром, после открытия магазина, вызвали полицию, - прокомментировал начальник пресс-службы областного УМВД Евгений Ворочалков.

По неофициальным данным, из салона украли весь сейф, в котором хранились драгоценности.

Сумма ущерба устанавливается, по факту преступления возбуждено уголовное дело, похитителя ищут Более подробная информация о хищении станет известна позднее, сказали в пресс-службе областного УМВД.