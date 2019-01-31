В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги
Жители Череповецкого района возмущаются использованию детей в политических целях. Накануне в группе Череповецкий район. Live появился пост с фотографией детей на фоне нового автобуса для Воскресенской школы, держащих плакаты с благодарностью губернатору. При этом автобусы были закуплены за счет средств федерального бюджета. Рядом с детьми стоит глава администрации Череповецкого района Александр Сергушев, занявший этот пост 30 ноября 2018 года.
Та самая фотография. Фото vk.com/cherraru.
Людей возмутило и шокировало не только то, что губернатор не имеет отношения к этим автобусам, но и использование детей.
- Глупо и цинично заставлять детей (!) стоять с плакатами благодарности какому-то чиновнику за то, что куплено на деньги их родителей, - пишет администратор группы.
Имеется в виду, что федеральный бюджет, за счет которого были закуплены эти школьные автобусы, формируется в том числе из налогов жителей.
Фото с сайта губернатора. okuvshinnikov.ru
Напомним, 15 января в Вологде директорам школ в десяти районах области передали ключи от 12 школьных автобусов. Один из них достался Воскресенской школе в Череповецком районе. Как сообщал департамент образования, автобусы были закуплены за счет средств федерального бюджета.
Распоряжение правительства РФ № 2318-р о поставке этих автобусов во все регионы России было опубликовано 27 октября 2018 года. Средства были выделены из резервного фонда правительства РФ. В соответствии с этим же распоряжением в Вологодскую область поступили пять машин «скорой помощи» класса В.
Примечательно, что вместо того, чтобы направить школьные автобусы прямо в районы, сократив таким образом затраты на доставку, их сначала привезли в Вологду, куда пришлось приехать директорам школ, чтобы губернатор вручил им ключи от автобусов.
При этом на автобусы были прикреплены таблички с надписью «Школьный автобус. Программа губернатора».
Фото с сайта губернатора. okuvshinnikov.ru
Напомним, что в 2019 году в области должна начать действовать региональная программа «Школьный автобус», рассчитанная до 2021 года, в рамках которой областные власти обещают заменить все автобусы «старше» 10 лет. Однако поставленные 15 января транспортные средства не имеют к ней никакого отношения.
Мнения
Свои эмоции по поводу использования детей для благодарности главе региона за автобус, купленный по федеральной программе, жители выражают в соцсети. Большинство от происходящего пребывает в шоке.
Наталия Кукушкина: - То чувство, когда не виноват, но очень стыдно. Мне стыдно.
Евгений Опояскин: - Мда-а-а... Не думал, что в Череповецком районе такое возможно.
Сергей Добряков: - Это уже не бабушки Путина, это внуки Кувшинникова. Смрадом повеяло((( Когда же это закончится? - Полностью согласен, при чем здесь губернатор? Эти ЕдРосы совсем офигели, деньги налогоплательщиков, планы замены школьных автопарков федеральные, а в куражах Кувшинников. С чего бы это?! У нас подобная хрень на Первомайской была. Двор отремонтировали, а потом депутатик от ЕР на площадь Химиков стал народ собирать отпраздновать как праздник это событие, можно подумать это они на ремонт скинулись!
Людмила Кубышкина: - Перебдили!!!
Николай Смышляев: - Детей жалко.
Марина Халетова: - Прогнулись.
Алла Кудрявцева: - Позорище. Учат детей прогибаться. Благодетели.
Саша Савин: - Казалось бы благое дело, но выглядит омерзительно.
Наталия Громова: - К выборам дело идёт. Так и делают.
Татьяна Воробьева: - Закрыли все школы и садики, а теперь за выполнение должностных обязанностей благодарить должны.