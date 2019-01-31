В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги

Евгения Сибирцева

Жители Череповецкого района возмущаются использованию детей в политических целях. Накануне в группе Череповецкий район. Live появился пост с фотографией детей на фоне нового автобуса для Воскресенской школы, держащих плакаты с благодарностью губернатору. При этом автобусы были закуплены за счет средств федерального бюджета. Рядом с детьми стоит глава администрации Череповецкого района Александр Сергушев, занявший этот пост 30 ноября 2018 года.

Та самая фотография. Фото vk.com/cherraru.

Людей возмутило и шокировало не только то, что губернатор не имеет отношения к этим автобусам, но и использование детей.

- Глупо и цинично заставлять детей (!) стоять с плакатами благодарности какому-то чиновнику за то, что куплено на деньги их родителей, - пишет администратор группы.

Имеется в виду, что федеральный бюджет, за счет которого были закуплены эти школьные автобусы, формируется в том числе из налогов жителей.

Фото с сайта губернатора. okuvshinnikov.ru

Напомним, 15 января в Вологде директорам школ в десяти районах области передали ключи от 12 школьных автобусов. Один из них достался Воскресенской школе в Череповецком районе. Как сообщал департамент образования, автобусы были закуплены за счет средств федерального бюджета.

Распоряжение правительства РФ № 2318-р о поставке этих автобусов во все регионы России было опубликовано 27 октября 2018 года. Средства были выделены из резервного фонда правительства РФ. В соответствии с этим же распоряжением в Вологодскую область поступили пять машин «скорой помощи» класса В.

Примечательно, что вместо того, чтобы направить школьные автобусы прямо в районы, сократив таким образом затраты на доставку, их сначала привезли в Вологду, куда пришлось приехать директорам школ, чтобы губернатор вручил им ключи от автобусов.

При этом на автобусы были прикреплены таблички с надписью «Школьный автобус. Программа губернатора».

Фото с сайта губернатора. okuvshinnikov.ru

Напомним, что в 2019 году в области должна начать действовать региональная программа «Школьный автобус», рассчитанная до 2021 года, в рамках которой областные власти обещают заменить все автобусы «старше» 10 лет. Однако поставленные 15 января транспортные средства не имеют к ней никакого отношения.

Мнения

Свои эмоции по поводу использования детей для благодарности главе региона за автобус, купленный по федеральной программе, жители выражают в соцсети. Большинство от происходящего пребывает в шоке.