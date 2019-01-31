Вологжанин Михаил Молоков завоевал бронзу межрегиональных соревнований по настольному теннису
31.01.2019 [Спорт]
Вологжанин Михаил Молоков выиграл две бронзовых медали на первенстве Северо-Западного федерального округа по настольному теннису среди юниоров.
Соревнования прошли в поселке Сиверский Ленинградской области.
В них принимали участие спортсмены 2001 г.р. и моложе. Вологодскую область представляли Михаил Молоков, Александр Лазарев и Лёв Ковалёв.
В итоге Михаил Молохов стал бронзовым призером соревнований в личном зачете, получив право выступить на чемпионате России. Кроме того, вологжанин занял третье место в парном разряде, выступая вместе со Степаном Витвиновым из республики Коми.