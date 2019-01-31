В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов

31.01.2019 [Общество]

В Нюксенском районе суд обязал местных властей ликвидировать незаконную свалку, на которую вывозили остатки снесенных по программе переселения домов.

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и мусора площадью 1,25 га образовалась в селе Городищна, в двухстах метрах от гаражей местного дорожно-ремонтного строительного управления.

- Несанкционированная свалка образовалась из-за складирования на указанном земельном участке, не предназначенном для этих целей, твердых бытовых отходов, собственники которых не установлены, поэтому собственником данных отходов в соответствии с ГОСТом считается МО Городищенское. Кроме того, на этот же земельный участок в селе Городищна вывозились остатки аварийных жилых домов, снесенных по заказу администрации Нюксенского муниципального района в рамках программы переселения из ветхого жилья, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Районная прокуратура пришла к выводу, что администрация муниципального образования Городищенское ненадлежащим образом исполняло обязанности по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а районная администрация не контролировала выполнение муниципального контракта по сносу аварийных домов.

Нюксенский районный суд Вологодской области обязал администрацию Нюксенского района и администрацию села в течение  месяца с момента вступления решения суда в законную силу ликвидировать незаконную свалку.

Однако глава муниципального образования глава Городищенское Игорь Чугреев с таким решением не согласился и подал жалобу в областной суд. В ней мужчина указал, что свалка образовалась в результате вывоза на участок остатков аварийных жилых домов, поэтому обязанность по ликвидации свалки должна нести администрация Нюксенского муниципального района. Глава просил отменить решение суда, так как считает, что администрация села «в полном объеме выполняет обязанности по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора».

- Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что администрация МО Городищенское должна нести обязательства по ликвидации свалки не только как орган местного самоуправления, ответственный за организацию вывоза твердых бытовых отходов, но и как собственник этих отходов. Вологодский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу Игоря Чугреева – без удовлетворения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: переселение, аварийные дома, свалки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана
Сокольчанина приговорили к обязательным работам за секс с 15-летней девочкой
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии
В Вологде 16-летний подросток-разнорабочий погиб на стройке от удара током
30.01.2019 [Общество]

Предприниматель из Татарстана оплатил детям из Вологды поездку на музыкальный конкурс

2417
2
29.01.2019 [Общество]

В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке

2770
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги
Вологжанин Михаил Молоков завоевал бронзу межрегиональных соревнований по настольному теннису
В Вологде утвердили 35 из 40 инициатив жителей по благоустройству города
Прокурор Вологодской области о покупке мусорных баков: «Придется договариваться»
В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов
В Вологодской области раскрывается только половина совершенных краж
Центробанк запретил фирме «Респект» страховать ответственность застройщиков перед дольщиками
 
31.01.2019 [Общество]

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги

291
0
31.01.2019 [БлогоVO]

Кирилловское шоссе - побег

21
0
31.01.2019 [Обзор Прессы]

Региональный оператор по вывозу мусора рассказал череповчанам о перерасчетах

449
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика