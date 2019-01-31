В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов

В Нюксенском районе суд обязал местных властей ликвидировать незаконную свалку, на которую вывозили остатки снесенных по программе переселения домов.

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и мусора площадью 1,25 га образовалась в селе Городищна, в двухстах метрах от гаражей местного дорожно-ремонтного строительного управления.

- Несанкционированная свалка образовалась из-за складирования на указанном земельном участке, не предназначенном для этих целей, твердых бытовых отходов, собственники которых не установлены, поэтому собственником данных отходов в соответствии с ГОСТом считается МО Городищенское. Кроме того, на этот же земельный участок в селе Городищна вывозились остатки аварийных жилых домов, снесенных по заказу администрации Нюксенского муниципального района в рамках программы переселения из ветхого жилья, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Районная прокуратура пришла к выводу, что администрация муниципального образования Городищенское ненадлежащим образом исполняло обязанности по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а районная администрация не контролировала выполнение муниципального контракта по сносу аварийных домов.

Нюксенский районный суд Вологодской области обязал администрацию Нюксенского района и администрацию села в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу ликвидировать незаконную свалку.

Однако глава муниципального образования глава Городищенское Игорь Чугреев с таким решением не согласился и подал жалобу в областной суд. В ней мужчина указал, что свалка образовалась в результате вывоза на участок остатков аварийных жилых домов, поэтому обязанность по ликвидации свалки должна нести администрация Нюксенского муниципального района. Глава просил отменить решение суда, так как считает, что администрация села «в полном объеме выполняет обязанности по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора».