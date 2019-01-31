В Вологодской области раскрывается только половина совершенных краж

В 2018 году на территории Вологодской области было раскрыто 62% совершенных преступлений, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, хуже всего обстоит ситуация с дистанционными мошенничествами – раскрыты только 15,4% из общего количества таких преступлений. В регионе раскрывается каждое третье вымогательство (31%), каждое четвертое мошенничество (24,9%) и только половина всех совершенных краж (51,2%).

При этом общее количество совершенных на территории Вологодской области преступлений снизилось на 12,8%.

- В области меньше зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью (на 9,2%), краж (15,4%), грабежей (на 26,8%), разбоев (на 6,5%), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 33,6%), - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом увеличилось количество убийств (на 9,2%), нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека (на 9,6%), незаконных рубок леса (на 6,9%).