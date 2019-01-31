Фасад Чагодощенской средней школы оформят в стиле игры «тетрис»

15 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт фасада Чагодощенской средней школы, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Кроме того, в 2019 году обещают благоустроить стадион рядо со школой.

На градсовете, который вчера провел в Чагоде глава региона, школьники презентовали несколько дизайн-проектов по оформлению здания школы. Окончательное решение было принято детьми по итогам школьного голосования и одобрено жителями района. Победителем был признан проект 8 «Б» класса по оформлению школы в стилистике популярной видеоигры «тетрис», разработанной советскими программистами.

Из областного бюджета также пообещали выделить деньги на благоустройство футбольного стадиона рядом со школой, который был построен в 1960-х годах и до сих пор пользуется популярностью у любителей спорта.

«Мы должны сделать здесь современный спортивный объект с беговыми дорожками и прыжковым сектором, а также площадки для баскетбола и волейбола. Очень важно также включить в проект ограждение, системы освещения и дренажа. Объем инвестиций колоссальный – 43,9 миллиона рублей, но мы готовы выделить эти средства, если жители района поддержат наше решение», - написал Олег Кувшинников в своей официальной группе в соцсети.

Работы планируется начать весной 2019 года и завершить до конца декабря.