Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву»

31.01.2019 [Спорт]

Гости открыли счёт в середине первого периода, но спустя минуту Картер Эштон удачно поборолся на пятаке перед воротами «Локомотив» и сравнял счёт. Однако уйти на перерыв при равном счёт «Северстали» не удалось – в ворота череповчан забил шайбу Артём Ильенко.

Во втором периоде команды обменялись голами: Егор Коршков увеличил преимущество "железнодорожников" до двух шайб, а за 33 секунды до перерыва Александр Петунин вновь свел отставание череповчан до минимума. В третьем периоде гол забивали только ярославские хоккеисты. Окончательный счёт - 2:4 в пользу «Локомотива».

«Северсталь» с 42 очками сейчас занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции. 2 февраля команда сыграет против московского ЦСКА.

 

Тэги: хоккей, Северсталь, Локомотив
фото https://vk.com/hcseverstal

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