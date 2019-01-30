Предприниматель из Татарстана оплатил детям из Вологды поездку на музыкальный конкурс

Оркестр русских народных инструментов детской музыкальной школы №4 из Вологды завоевал гран-при международного фестиваля «Казанская радуга». Итоги конкурса коллективов подвели в Казани 26 января. Собрать деньги на поездку в Казань коллективу помог 25-летний предприниматель из Татарстана Айрат Халиуллин.

Коллектив из Вологды после выступления. Фото детской музыкальной школы № 4.

Не у всех родителей были деньги на то, чтобы отплатить дорогу и проживание. В конце декабря владелец сети школ по подготовке к ЕГЭ Айрат Халиуллин проводил в своем инстаграмме розыгрыш на исполнение новогоднего желания. В комментариях одна из вологжанок (ред. - она работает в филиале этой сети школ в Вологде) написала о том, что детский оркестр хотел бы поехать на конкурс в Татарстан, но необходима спонсорская помощь. Бизнесмен откликнулся, и благодаря этому вологодские школьники смогли выступить на фестивале и завоевать гран-при.

Музыканты из Вологды также получили отдельный диплом за сохранение народных традиций в музыкальной культуре.

На этой неделе группа из 30 человек вернулась из Казани в Вологду.

- Мы впервые ездили так далеко выступать. Были другие крупные конкурсы - в Петрозаводске, Петербурге за пятилетнее существование коллектива. Такие выступления на конкурсах- фестивалях дают детям ценный опыт - опыт выступления на больших сценах перед членами авторитетного жюри, опыт общения друг с другом в творческом атмосфере. Нам очень приятно было услышать высокие оценки игры коллектива, - рассказала руководитель коллектива Ирина Коркина.

Айрат Халиуллин. Фото со страницы в соцсети.

Добавим, что летом 2018 года Айрат Халиуллин с коллегами вручили Казанскому дому малютки 7-местный автомобиль «Lada Largus».