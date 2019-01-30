Предприниматель из Татарстана оплатил детям из Вологды поездку на музыкальный конкурс
Оркестр русских народных инструментов детской музыкальной школы №4 из Вологды завоевал гран-при международного фестиваля «Казанская радуга». Итоги конкурса коллективов подвели в Казани 26 января. Собрать деньги на поездку в Казань коллективу помог 25-летний предприниматель из Татарстана Айрат Халиуллин.
Коллектив из Вологды после выступления. Фото детской музыкальной школы № 4.
Не у всех родителей были деньги на то, чтобы отплатить дорогу и проживание. В конце декабря владелец сети школ по подготовке к ЕГЭ Айрат Халиуллин проводил в своем инстаграмме розыгрыш на исполнение новогоднего желания. В комментариях одна из вологжанок (ред. - она работает в филиале этой сети школ в Вологде) написала о том, что детский оркестр хотел бы поехать на конкурс в Татарстан, но необходима спонсорская помощь. Бизнесмен откликнулся, и благодаря этому вологодские школьники смогли выступить на фестивале и завоевать гран-при.
Музыканты из Вологды также получили отдельный диплом за сохранение народных традиций в музыкальной культуре.
На этой неделе группа из 30 человек вернулась из Казани в Вологду.
- Мы впервые ездили так далеко выступать. Были другие крупные конкурсы - в Петрозаводске, Петербурге за пятилетнее существование коллектива. Такие выступления на конкурсах- фестивалях дают детям ценный опыт - опыт выступления на больших сценах перед членами авторитетного жюри, опыт общения друг с другом в творческом атмосфере. Нам очень приятно было услышать высокие оценки игры коллектива, - рассказала руководитель коллектива Ирина Коркина.
Айрат Халиуллин. Фото со страницы в соцсети.
Добавим, что летом 2018 года Айрат Халиуллин с коллегами вручили Казанскому дому малютки 7-местный автомобиль «Lada Largus».
- Он был нужен детям для того, чтобы выбираться в город: будь-то зоопарк, цирк или даже больница. Необходимость была острая, поэтому мы недолго думая решили помочь. Я всегда думал: стоит людям или не стоит рассказывать о добрых делах, которые они совершают? Если отбросить предвзятое отношение, и подумать логически, то ведь каждый рассказ о добром деле может послужить примером для других и породит новую цепочку добрых дел. И наоборот, если не говорить о добрых делах, то будет создаваться система, в которой делать добрые дела нужно тихо. А значит их будет все меньше, - написал Айрат на своей странице в соцсети.