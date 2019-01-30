Суд обязал фирму из Марий Эл выплатить 1,7 млн рублей вологодской птицефабрике

Арбитражный суд Вологодской области постановил взыскать 1, 7 млн долга с ООО «Птицефабрика «Приволжская» (республика Марий Эл) в пользу производственного кооператива «Племптица-Можайское». Вологодское сельхозпредприятие продало фирме 53 тысяч голов молодняка племенной куры, но деньги за товар получило не все.

- Как установлено судом, кооперативом (поставщик) и обществом (покупатель) заключен договор на поставку 53 000 голов молодняка племенной куры кросса Хайсекс браун. Во исполнение условий указанного договора кооператив поставил обществу товар по товарным накладным. Ответчиком обязанность по оплате товара была исполнена частично, в результате чего за ответчиком образовалась задолженность в сумме 1 743 400 рублей, - сообщает пресс-служба арбитражного суда Вологодской области.

Поскольку покупатель деньги платить не спешил, птицефабрика подала в суд. 5 сентября 2018 года арбитражный суд Вологодской области рассмотрел дело по исковому заявлению и встал на сторону продавца.

ООО «Птицефабрика «Приволжская» попробовала оспорить это решение в суде вышестоящей инстанции, однако ей это не удалось.