В Вытегре открылся виртуальный концертный зал

30.01.2019 [Культура]

Сегодня в Вытегре открылась площадка Всероссийского виртуального концертного зала на 100 посетителей.

Первые зрители посмотрели онлайн трансляцию концерта «Зимние грезы. Песочная анимация» из концертного зала им. Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Оборудование для виртуального зала приобретено за счет субсидии, выделенной Минкультуры России, сообщает сайт департамента культуры и туризма Вологодской области.

Напомним, что виртуальные концертные залы уже работают в Вологде, Череповце, Тарногском Городке, Великом Устюге, Верховажье и Соколе.

Тэги: виртуальный концертный зал

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