В Вытегре открылся виртуальный концертный зал

Сегодня в Вытегре открылась площадка Всероссийского виртуального концертного зала на 100 посетителей.

Первые зрители посмотрели онлайн трансляцию концерта «Зимние грезы. Песочная анимация» из концертного зала им. Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Оборудование для виртуального зала приобретено за счет субсидии, выделенной Минкультуры России, сообщает сайт департамента культуры и туризма Вологодской области.

Напомним, что виртуальные концертные залы уже работают в Вологде, Череповце, Тарногском Городке, Великом Устюге, Верховажье и Соколе.