Психически нездорового вологжанина, домогавшегося пятилетнего ребенка, направили на лечение

В Вологде вынесли приговор 26-летнему мужчине, домогавшемуся пятилетнего ребенка. Инцидент произошел летом прошлого года.

Следствием и судом установлено, что вологжанин заманил знакомого 5-летнего мальчика в хозяйственную постройку в Вологде, совершив с ребенком непристойные действия сексуального характера.

Подсудимый признан виновным по статье п. «б» ч. 4. ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетнего). Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством.

Мужчина признан невменяемым, сообщает пресс-служба регионального следственного управления. Вологжанин направлен на принудительное лечение в специализированное лечебное учреждение.