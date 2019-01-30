В Вологодской области на каждые три брака приходится по два развода

30.01.2019 [Общество]

С января по ноябрь 2018 года в Вологодской области зарегистрированы 6624 брака и 4010 разводов, а показаетли смертности еще больше стали превышать рождаемость, сообщает Вологдастат.

При этом общее количество заключенных браков, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизилось на 928, а разводов – на 286.

Добавим, что смертность продолжает превышать рождаемость, причем ситуация стала еще хуже, чем в 2017 году. За одиннадцать месяцев 2018 года на территории Вологодской области родилось 11 393 человека, умерло – 15 423 человека (57 из них – дети в возрасте до года). Для сравнения, в 2017 году родилось 12 464 человека, умерло - 15 629. То есть если тогда смертность превышала рождаемость на 20,3%, то в 2018 год - на 26,2%.

Тэги: брак, семья, рождаемость, смертность

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