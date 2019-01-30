В Вологде будут судить 19-летнего молодого человека, из-за пьяного вождения которого пострадали четыре пассажира

30.01.2019 [Происшествия]

В Вологде будут судить 19-летнего молодого человека, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими, двое из которых - дети. Авария произошла 9 декабря 2017 года на автодороге Семенково-Заря в Вологодском районе.

В тот вечер подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял «Toyota RAV4».

- На 3 км автодороги в состоянии «заноса» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки "Mitsubishi".В результате дорожно-транспортного происшествия двум пассажирам, находящимся в автомобиле с обвиняемым, и двум несовершеннолетним пассажирам автомобиля "Mitsubishi Delica" причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В данный момент его материалы направлены в Вологодский районный суд.

Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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