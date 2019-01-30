В Вытегорском районе жена сдала приставам мужа, который задолжал ей 380 тысяч рублей по алиментам

30.01.2019 [Общество]

В Вытегорском районе взыскательница алиментов пришла в отдел судебных приставов и рассказала, где находится объявленный в розыск супруг.

Мужчина задолжал алименты в пользу двоих детей в размере 380 тысяч рублей и скрывался от приставов. В рамках исполнительного производства должник находился в розыске.

- Местонахождение разыскиваемого судебным приставам "подсказала" взыскательница - явившись в отдел со словами: "Сколько можно сидеть на моей шее!", женщина сообщила, что неплательщик в настоящее время проживает с ней, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Алиментщик также был принудительно доставлен на прием, в ходе которого в отношении гражданина был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). В итоге суд назначил нерадивому отцу 100 часов обязательных работ.

Обратная ситуация произошла в Бабушкинском районе: там алиментщику назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ за невыплату миллиона рублей на содержание своих детей.  Позже приставы выяснили, что должник уже давно живет совместно с взыскательницей, которая сообщила, что в ближайшее время отзовет с исполнения исполнительный лист, поскольку претензий к должнику уже не имеет. Однако отбыть обязательные работы теперь мужчине все же придется.

Тэги: алименты

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