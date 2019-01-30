Прокуратура через суд обязала Грязовецкую ЦРБ обеспечить оборудованием ФАП в деревне Слобода

30.01.2019 [Общество]

В Грязовецком районе прокуратура через суд обязала администрацию местной ЦРБ обеспечить необходимым оборудованием ФАП в деревне Слобода.

Отметим, что речь идет не о каком-то дорогостоящем оборудовании за сотни тысяч рублей, а о базовых приборах.

- Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что Слободской фельдшерско-акушерский пункт БУЗ ВО «Грязовецкая центральная районная больница» не соответствует предъявляемым требованиям по оснащению медицинским оборудованием и инструментами. В частности, в пункте оказания медицинской помощи отсутствует автоматический дефибриллятор, портативный электрокардиограф, щит спинальный с устройством для фиксации головы, роторасширитель одноразовый, кислородный ингалятор и др, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По мнению прокуратуры, отсутствие необходимого оборудования ведет к невозможности оказания населению неотложной медицинской помощи при внезапных, опасных для жизни острых заболеваниях, травмах и отравлениях, «что непосредственно создает угрозу жизни и здоровью граждан».

В Грязовецкий районный суд было направлено исковое заявление с требованием о возложении на БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» обязанности укомплектовать Слободской фельдшерско-акушерский пункт необходимым оборудованием. Иск прокурора судом удовлетворен.

Тэги: здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
Сокольчанина приговорили к обязательным работам за секс с 15-летней девочкой
Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
В Вологде подожгли «Лексус»: ущерб составил 3 млн рублей
Житель Великого Устюга, расставшись с девушкой, выложил в соцсеть ее фото в обнаженном виде
30.01.2019 [Общество]

Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского

285
0
30.01.2019 [Происшествия]

Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании

11077
9
29.01.2019 [Общество]

Мэр Вологды сказал, что "Магистраль" убирает один квадратный метр снега за 29 копеек

1968
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В Вытегорском районе жена сдала приставам мужа, который задолжал ей 380 тысяч рублей по алиментам
Прокуратура через суд обязала Грязовецкую ЦРБ обеспечить оборудованием ФАП в деревне Слобода
В Вологде объявили конкурс на создание лучшей шляпки в историческом стиле
В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке
Пьяный череповчанин, угрожая матери ножом, заставил ее купить для него унитаз
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

12339
0
30.01.2019 [БлогоVO]

А потому что есть такая губернаторская инициатива

482
0
28.01.2019 [Обзор Прессы]

"Сомневаешься – не вези". Скорая помощь сокращает госпитализацию

1460
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика