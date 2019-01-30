Прокуратура через суд обязала Грязовецкую ЦРБ обеспечить оборудованием ФАП в деревне Слобода

В Грязовецком районе прокуратура через суд обязала администрацию местной ЦРБ обеспечить необходимым оборудованием ФАП в деревне Слобода.

Отметим, что речь идет не о каком-то дорогостоящем оборудовании за сотни тысяч рублей, а о базовых приборах.

- Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что Слободской фельдшерско-акушерский пункт БУЗ ВО «Грязовецкая центральная районная больница» не соответствует предъявляемым требованиям по оснащению медицинским оборудованием и инструментами. В частности, в пункте оказания медицинской помощи отсутствует автоматический дефибриллятор, портативный электрокардиограф, щит спинальный с устройством для фиксации головы, роторасширитель одноразовый, кислородный ингалятор и др, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По мнению прокуратуры, отсутствие необходимого оборудования ведет к невозможности оказания населению неотложной медицинской помощи при внезапных, опасных для жизни острых заболеваниях, травмах и отравлениях, «что непосредственно создает угрозу жизни и здоровью граждан».

В Грязовецкий районный суд было направлено исковое заявление с требованием о возложении на БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» обязанности укомплектовать Слободской фельдшерско-акушерский пункт необходимым оборудованием. Иск прокурора судом удовлетворен.