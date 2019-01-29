В Вологде объявили конкурс на создание лучшей шляпки в историческом стиле

29.01.2019 [Общество]

"Вологдареставрация" объявила конкурс на создание лучшей шляпки в историческом стиле. Он проводится в рамках подготовки к десятилетию со дня создания "Усадьбы Брянчаниновых".

Участникам необходимо создать головной убор XIX века. В позапрошлом столетии шляпа стала одним из главных предметов мужского и женского гардероба. Светские замужние дамы покрывали голову не только на улице, но и дома, мужчины также носили разные шляпы. Так, например в 1820 году у русских мужчин был модным боливар - цилиндр с широкими полями, а в начале 19 века джентельмены предпочитали двууголку, ее называли Веллингтоном. У женщин выбор шляп был намного

В конкурсе могут участовать жители от 18 лет, семьи с детьми, творческие коллективы, клубы, группы и объединения по интересам (не более четырех человек).

Шляпку необходимо будет принести до 21 февраля по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 37, кабинет 5. Победители получат ценные и интересные призы.

С правилами конкурса можно ознакомиться в группе "Вологдареставрации" ВКонтакте.

Тэги: конкурс, история

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