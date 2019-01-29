В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке

В селе Хохлово Кадуйского района жители ищут деньги на то, чтобы отправить детей местной фольклорной студии в крымский лагерь «Артек». Это приз, который дети получили за победу во всероссийском конкурсе. Но оказалось, что проезд до Симферополя в награду не входит - оплачивать билеты нужно самим, сообщает «Общественное российское телевидение».

Выступление, за которое фольклорной студии «Веретенце» присудили главную награду - путевки в Артек - дети вместе с преподавателями готовили три года. Но вскоре выяснилось, что организаторы конкурса - Центр русского фольклора - дорогу до лагеря не оплачивают.

Билеты до Симферополя и обратно для одного человека стоят 14 тысяч рублей. Родителям хохловских школьников такие расходы не по карману.

«Это моя двухмесячная зарплата. Конечно, очень обидно потерять такой шанс, они едут единственные с Вологодской области представлять нашу область. Я считаю, это будет катастрофа, если наши дети туда не съездят», - говорит жительница Хохлово Наталья Санаева.

Руководитель дома культуры, при котором работает студия «Веретенце», помочь не может - говорит, его центр едва справляется с оплатой коммунальных услуг. Власти Кадуйского района на развитие досуговой организации давно не выделяют ни рубля, рассказали жители телеканалу ОТР.

Чтобы отправить в Артек девять участников ансамбля, нужно больше 120 тысяч рублей. Кроме того, по условиям конкурса, с детьми обязательно должен поехать руководитель студии. Но жить в Крыму ему придется за свой счет. На это нужно минимум 20 тысяч рублей, подсчитали педагоги центра.

«В лучшем случае я изыщу средства на оплату их до Вологды, чтоб посадить их на поезд, а надо ехать из Вологды, иначе они на самолет опоздают в Москве, и могу еще оплатить проезд руководителя коллектива, это в целом 15 тысяч. Вот это тот предел, который может организация потратить на все это», - говорит директор Кадуйского районного центра народной традиционной культуры и ремесел Петр Бекаревич.

Чтобы все-таки воспользоваться заслуженным призом, преподаватели студии решили обратиться к хохловским предпринимателям. Обошли всех, но собрали только на проезд четырех своих воспитанников.

Петр Бекаревич отправляет одно за другим письма в профсоюзы вологодских предприятий. Написал и в районную администрацию. Времени на сбор средств у педагогов немного - билеты надо бронировать как можно быстрее.