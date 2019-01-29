Пьяный череповчанин, угрожая матери ножом, заставил ее купить для него унитаз

Пьяный житель поселка Суда в Череповецком районе, угрожая ножом, заставил свою мать купить ему унитаз и банку краски. Инцидент произошел 3 декабря прошлого года.

В тот день мужчина пришел в дом своей матери и потребовал у нее приобрести для него унитаз, который он разбил в своей квартире, и банку краски. Когда женщина ответила отказом, дебошир повторил свое требование, разбив тарелку и люстру. Мать восприняла действия сына как реальную угрозу и пошла с ним за покупками.

- По дороге в магазин подсудимый угрожал матери складным ножом, поэтому, опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина приобрела унитаз стоимостью 3600 рублей и банку краски стоимостью 205 рублей и передала их сыну, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. На суде мужчина свою вину признал, дело слушалось в особом порядке.

Череповецкий районный суд Вологодской области назначил Сергею Власову наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Это означает, что он не сможет уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 до 6 часов, выезжать за пределы Череповца и Череповецкого района, менять место жительства или пребывания и работу без согласия надзорного органа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.