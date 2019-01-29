Пьяный череповчанин, угрожая матери ножом, заставил ее купить для него унитаз

29.01.2019 [Происшествия]

Пьяный житель поселка Суда в Череповецком районе, угрожая ножом, заставил свою мать купить ему унитаз и банку краски. Инцидент произошел 3 декабря прошлого года.

В тот день мужчина пришел в дом своей матери и потребовал у нее приобрести для него унитаз, который он разбил в своей квартире, и банку краски. Когда женщина ответила отказом, дебошир повторил свое требование, разбив тарелку и люстру. Мать восприняла действия сына как реальную угрозу и пошла с ним за покупками.

- По дороге в магазин подсудимый угрожал матери складным ножом, поэтому, опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина приобрела унитаз стоимостью 3600 рублей и банку краски стоимостью 205 рублей и передала их сыну, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. На суде мужчина свою вину признал, дело слушалось в особом порядке.

Череповецкий районный суд Вологодской области назначил Сергею Власову наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Это означает, что он не сможет уходить из места постоянного проживания (пребывания)  в период с 22 до 6 часов, выезжать за пределы Череповца и Череповецкого района, менять место жительства или пребывания и работу без согласия надзорного органа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: пьянство, курьезы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
В Вологде подожгли «Лексус»: ущерб составил 3 млн рублей
Newsvo предлагает вологжанам посчитать свой мусор и проводит акцию «Вынос мусора»
Депутат начал войну с очередями в Вологде
Житель Великого Устюга, расставшись с девушкой, выложил в соцсеть ее фото в обнаженном виде
29.01.2019 [БлогоVO]

«Герои» сноса части Сидоровских бань на Набережной VI Армии

1236
0
29.01.2019 [Происшествия]

В Вологде 16-летний подросток-разнорабочий погиб на стройке от удара током

2726
0
29.01.2019 [Общество]

В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке

998
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде объявили конкурс на создание лучшей шляпки в историческом стиле
В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке
Пьяный череповчанин, угрожая матери ножом, заставил ее купить для него унитаз
На экс-начальницу почтового отделения в Грязовецком районе завели еще одно уголовное дело о краже денег из кассы
Вице-губернатор Ленинградской области допрошен в связи с мошенничеством при газификации в Вологодской области
В областной столице покажут все вологодские театральные премьеры 2018 года
Камерный театр Вологды поставил лирическую комедию о взаимоотношениях мужчин и женщин
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

12193
0
29.01.2019 [БлогоVO]

Чашу моего терпения переполнила последняя реформа, связанная со сбором и утилизацией мусора

1646
0
28.01.2019 [Обзор Прессы]

"Сомневаешься – не вези". Скорая помощь сокращает госпитализацию

1192
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика