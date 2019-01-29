Вице-губернатор Ленинградской области допрошен в связи с мошенничеством при газификации в Вологодской области

29.01.2019 [Общество]

Во вторник утром правоохранительные органы допросили заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и энергетике Олега Коваля. Как сообщают Вести35, в отношении Коваля возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении газа в Вологодскую область.

В доме Коваля и на рабочем месте, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, прошли обыски. В пресс-службе правительства Ленинградской области агентству сообщили, что задержание связано с его работой в структурах "Газпрома".

"Разбирательство касается компании "Блок-монолит" и ее деятельности в Вологодской области", - сказал собеседник агентства.

«Речь идет об ущербе примерно 25 млн рублей при прокладке труб газопровода в то время, когда Коваль был замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение», – сообщили правоохранители изданию «ФедералПресс».

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, по предварительной информации, возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере при газификации Вологодской области. Собеседник уточнил, что строительная компания "Блок-монолит", головной офис которой находится в Санкт-Петербурге, была основана Ковалем и ранее принадлежала депутату областного Законадательного собрания Елене Маханек, которая долгое время является его партнером по строительному бизнесу. Фирма занимается строительством инфраструктурных объектов.

Олег Коваль в 2009-2014 гг. работал заместителем гендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение", до 2015 года также являлся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от "Единой России".

Тэги: газ, чиновники, мошенничество

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