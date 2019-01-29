В областной столице покажут все вологодские театральные премьеры 2018 года

В Вологде начался фестиваль премьер вологодских театров "ВОТ" (Вологодский Областной Театральный). До 4 февраля критики из разных регионов России вместе со зрителями посмотрят 14 спектаклей, поставленных в 2018 году.

- Фестиваль стартует в новом формате. Впервые критики будут оценивать не только работы наших государственных и муниципальных театров, но и негосударственных. Зрителей ждут не только показы спектаклей, но круглые столы, семинары для экспертного сообщества, практические занятия, - рассказал на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля «ВОТ», заместитель губернатора области Олег Васильев.

Будут показаны премьеры Вологодского драматического театра, Вологодский театра для детей и молодёжи, Вологодского областного театра кукол «Теремок», Камерного театра из Череповца и Камерного драматического театра из Вологды, Театра-кабаре «АртРеприза» Дома актёра им. А.В. Семёнова.

В составе жюри фестиваля «ВОТ» - пять специалистов в области театрального искусства из Москвы, Перми и Ярославля. Возглавит жюри театральный критик Ольга Глазунова. Критики выберут лучшие театральные работы актеров и постановщиков.

Обсуждение увиденных работ состоится 4 февраля на творческой конференции «Вологодские театры в контексте современного российского театрального процесса» в 15.00 в Доме актера. Награды фестиваля вручат на традиционном театральном празднике, посвященном Международному Дню театра, который состоится 27 марта в Вологодском драматическом театре.

Олег Васильев отметил, что зрителей ждут не только показы спектаклей, но круглые столы, семинары для экспертного сообщества, практические занятия.

Программа фестиваля премьер "ВОТ":

28 января, 18.00. Театр кукол «Теремок». ДОН ЖУАН. Комическая кукольная опера, режиссер Евгений Ибрагимов, художник Вячеслав Зубков. 55 мин. без антракта. 12+

28 января, 20.00. Камерный драматический театр. ТАКИЕ ДЕЛА. Моноспектакль по роману К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», режиссёр Яков Рубин. 1 ч. 30 мин. без антракта. 16+

29 января, 10.00. Театр кукол «Теремок». РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА МУМИ-ТРОЛЛЕЙ. По сказке Туве Янссон, режиссёр Александр Волотовский, художник Захар Давыдов. 35 мин. без антракта. 0+

29 января, 17.00. Театр для детей и молодежи, малая сцена. ШИНЕЛЬ. Трагикомедия в одном действии по повести Н. Гоголя, автор инсценировки и режиссёр Александр Чупин, художник-постановщик Юлия Моисеева, художник по костюмам Ольга Резниченко. 1 ч. 45 мин без антракта. 14+

29 января, 20.00. Театр-кабаре «АртРеприза» Дома актёра им. А. В. Семёнова. ОХОТА ЖИТЬ. По рассказам В. Шукшина, совместный проект (инсценировка, оформление, режиссура) Всеволода Чубенко и Олега Емельянова. 1 ч. 20 мин. без антракта. 14+

30 января, 10.00. Театр кукол «Теремок». МОЙДОДЫР. К. Чуковский, режиссёр Елена Иванова, художник Любовь Болдырева. 50 мин. с антрактом. 0+

30 января, 18.00. Вологодский драматический театр. ЗОЙКИНА КВАРТИРА. М. Булгаков, режиссёр Алексей Ожогин, художник Елизавета Егорова. 2 ч. 40 мин. с антрактом. 18+

31 января, 12.00. Череповецкий камерный театр (показ в Череповце). ПИТЕР ПЭН. По мотивам сказки Д. Барри, режиссёр Михаил Комарицких. 1 ч. 20 мин. без антракта. 6+

31 января, 18.00. Вологодский драматический театр. СОН. По повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон», режиссер, автор инсценировки Инна Аронова, художник Елизавета Егорова, композитор Роман Цепелев. 2 ч. 20 мин. с антрактом. 12+

1 февраля, 18.00. Череповецкий камерный театр (показ пройдет в Вологодском театре для детей и молодёжи). НЕ БРОСАЙТЕ ПЕПЕЛ НА ПОЛ. Е. Скороходова, режиссёр Татьяна Макарова, художник Марина Браулова. 1 ч. 30 мин. без антракта. 16+

2 февраля, 14.00. Камерный драматический театр. ПОЛЁТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. Музыкальный моноспектакль по роману К. Кизи, режиссёр Яков Рубин. 1 ч. 40 мин. без антракта. 16+

2 февраля, 18.00. Театр для детей и молодежи. СИРАНО de БЕРЖЕРАК. Э. Ростан, героическая комедия в двух действиях, режиссёр Борис Гранатов, художник Виктор Пушкин, художник по костюмам Ольга Резниченко. 2 ч. 50 мин. с антрактом. 16+

3 февраля, 11.00. Вологодский драматический театр. ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК+ Кукарямба в одном действии по книгам А. Линдгрен, режиссёр Сергей Закутин, художник Юлия Моисеева. 1 ч. 10 мин. без антракта. 0+

3 февраля, 18:00. Театр для детей и молодежи. ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. Комедия-фельетон в двух действиях, инсценировка Н. Коляды, по роману И. Ильфа и Е. Петрова, режиссёр Евгений Зимин, художник Кирилл Пискунов, художник по костюмам Ольга Резниченко. 3 ч. 30 мин. с антрактом. 16+