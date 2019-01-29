Камерный театр Вологды поставил лирическую комедию о взаимоотношениях мужчин и женщин

Новый спектакль «Уберите руки» покажет Камерный театр Вологды 7 и 8 февраля. Это лирическая комедия о взаимоотношениях мужчин и женщин по пьесе Александра Гельмана «Скамейка».

- Это будет комедия, но мы очень деформируем, на мой взгляд, устаревший текст. Многое в ней осталось во времени, а миссия театра – предъявлять притчи, а не просто «а было и такое». Мы пытаемся превратить это в притчу о любви, о мужчине и женщине, вернее, о мужчинах и женщинах, о том, что их связывает и что их разделяет. Иронический взгляд на два «враждебных класса», которые тянутся друг к другу, но никак не дотянутся. Поэтому некоторые кричат: «Уберите руки!», - рассказал о спектакле художественный руководитель театра Яков Рубин.