Камерный театр Вологды поставил лирическую комедию о взаимоотношениях мужчин и женщин

29.01.2019 [Культура]

Новый спектакль «Уберите руки» покажет Камерный театр Вологды 7 и 8 февраля. Это лирическая комедия о взаимоотношениях мужчин и женщин по пьесе Александра Гельмана «Скамейка».

- Это будет комедия, но мы очень деформируем, на мой взгляд, устаревший текст. Многое в ней осталось во времени, а миссия театра – предъявлять притчи, а не просто «а было и такое». Мы пытаемся превратить это в притчу о любви, о мужчине и женщине, вернее, о мужчинах и женщинах, о том, что их связывает и что их разделяет. Иронический взгляд на два «враждебных класса», которые тянутся друг к другу, но никак не дотянутся. Поэтому некоторые кричат: «Уберите руки!», - рассказал о спектакле художественный руководитель театра Яков Рубин.

Роли в новой постановке исполнят  актеры Елена Смирнова и Александр Сергеенко.

Тэги: камерный театр

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