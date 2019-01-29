В Череповце полицейские задержали наркомана, который шел по двору, приседая

29.01.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали во дворе наркомана, который шел по двору, приседая, а на все вопросы только улыбался и молчал.

- В ходе ночного патрулирования улиц Индустриального района города сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили гражданина, который двигался по дворовой территории, чуть приседая. Подойдя к мужчине, сотрудники полиции представились и спросили у мужчины все ли с ним в порядке. Неизвестный странно себя вел, то и дело беспричинно улыбался, но при этом молчал. По внешним признакам он был в состоянии опьянения, но запаха алкоголя не было, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых у 23-летнего череповчанина было обнаружено и изъято два вида наркотиков общей массой 2,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

Еще один молодой человек был задержан патрульными на улице Гагарина. 24-летний череповчанин был замечен ночью в тот момент, когда что-то искал в кустах около подъезда. Полицейские обнаружили при нем пластилиновый шарик, в котором находился пакет с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 1,942 грамма. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере). Череповчанин арестован.

Тэги: наркотики, курьезы

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