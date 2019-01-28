Череповчанин украл на работе 120 тысяч рублей из-за приятеля, увлекшегося спортивными ставками

28.01.2019 [Происшествия]

В Череповце сотрудник салона сотовой связи украл на работе 120 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги он взял для своего знакомого, который увлекся ставками на спорт.

В полицию обратилась управляющая салона, которая сообщила, что со счета организации пропали деньги в размере 120 000 рублей. Недостача была обнаружена при проведении очередной ревизии.

Полицейские выфяснили, что к краже причатен 30-летний череповчанин, который работал в салоне продавцом-кассиром и являлся материально-ответственным лицом. В ходе разговора с сотрудниками полиции подозреваемый признал свою вину и пояснил, что накануне к нему обратился знакомый и попросил денег. Приятель увлекался ставками на спорт и пообещал вернуть долг с неплохими процентами. Кассир решил помочь другу и осуществил электронный перевод денежных средств, принадлежащих салону сотовой связи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Тэги: хищение, ставки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Вологодский конвой шутить не любит"
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора
В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Четыре жителя Череповца "заработали" более 20 млн рублей на незаконной банковской деятельности
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
В Вологде подожгли «Лексус»: ущерб составил 3 млн рублей
Newsvo предлагает вологжанам посчитать свой мусор и проводит акцию «Вынос мусора»
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
28.01.2019 [Происшествия]

Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии

1664
1
28.01.2019 [Общество]

Городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде

983
0
28.01.2019 [БлогоVO]

Все, что вам нужно знать про обеспечение инвалидов в Вологде

812
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин украл на работе 120 тысяч рублей из-за приятеля, увлекшегося спортивными ставками
Двое череповчан оформили в интернете кредит по паспорту своего знакомого
Сокольчанка отсудила 800 рублей за моральный вред при срыве сроков подключения горячей воды
Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии
Городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде
Семьи с детьми в поселке Шайма Череповецкого района боятся быть выселенными из своих квартир
Власти Вологды обещают разбить парк на месте снесенного «Труда» на улице Сергея Орлова
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

11911
0
28.01.2019 [БлогоVO]

Дворец ледовый

759
0
28.01.2019 [Обзор Прессы]

"Сомневаешься – не вези". Скорая помощь сокращает госпитализацию

403
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика