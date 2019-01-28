Череповчанин украл на работе 120 тысяч рублей из-за приятеля, увлекшегося спортивными ставками

В Череповце сотрудник салона сотовой связи украл на работе 120 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги он взял для своего знакомого, который увлекся ставками на спорт.

В полицию обратилась управляющая салона, которая сообщила, что со счета организации пропали деньги в размере 120 000 рублей. Недостача была обнаружена при проведении очередной ревизии.

Полицейские выфяснили, что к краже причатен 30-летний череповчанин, который работал в салоне продавцом-кассиром и являлся материально-ответственным лицом. В ходе разговора с сотрудниками полиции подозреваемый признал свою вину и пояснил, что накануне к нему обратился знакомый и попросил денег. Приятель увлекался ставками на спорт и пообещал вернуть долг с неплохими процентами. Кассир решил помочь другу и осуществил электронный перевод денежных средств, принадлежащих салону сотовой связи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».