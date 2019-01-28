Двое череповчан оформили в интернете кредит по паспорту своего знакомого

Двое жителей Череповца оформили кредит по чужому паспорту. От действий мошенников пострадал 30-летний череповчанин.

Мужчина рассказал полицейским, что, вернувшись с отдыха, обнаружил в своем почтовом ящике конверт с ведомостью. В письме сообщалось, что у мужчины задолженность по кредиту в размере 9 тысяч рублей. Однако никаких кредитов он не оформлял.

Под подозрение попали 41-летний мужчина и 36-летняя женщина.

- Оперативники выяснили, что накануне заявитель заключал финансовую сделку с одним из задержанных. Узнав паспортные данные потерпевшего, злоумышленники оформили интернет-заявку на получение кредита на сумму 3 тысячи рублей,- сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).